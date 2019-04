Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выявили, что одним из самых трудно диагностируемых видов онкологических заболеваний является рак лёгких у людей, которые никогда не курили. Материал об этом представлен в издании Journal of the Royal Society of Medicine.

Учёные объяснили, что рак лёгких долгие годы считали заболеванием, связанным с курением. Из-за этого многие некурящие люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью, не веря в подверженность риску. А это значительно уменьшает их шансы на получение эффективного лечения, передает life. Причинами онкологии у людей, которые ведут здоровый образ жизни, специалисты называют загрязнение окружающей среды, воздействие канцерогенных веществ на производстве и пассивное курение. Так, например, в Великобритании ежегодно от рака лёгких умирают шесть тысяч никогда не куривших человек. Смертность жителей Туманного Альбиона от этого вида заболевания среди некурящих превышает показатели числа людей, умерших от рака шейки матки, лимфомы, лейкемии и рака яичников.

