Подробности ДТП в Дрокии: водитель сел за руль в пьяном виде

Появились подробности страшной аварии, которая произошла сегодня утром между селами Пеления и Дрокия. По данным полиции, водитель легкового автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно пресс-релизу полиции, трагедия произошла сегодня около 11 утра. 29-летний уроженец села Окюл Алб Дрокиевского района выехал на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

В результате автомобиль столкнулся лоб в лоб с машиной такси, которая ехала по встречной полосе.



За рулем второго автомобиля находился 49-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Пассажир такси получил многочисленные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Второй водитель также получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. По данным полиции, мужчина вел машину в состоянии алкогольного опьянения. Тест показал, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе вшестеро превышал норму.



Ведется расследование.