Схождение Благодатного огня 2019: впечатляющие кадры

27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме примерно в 14:30 сошел Благодатный огонь.

В сети публикую фотографии и видео чуда, пишет vesti-ua.net.



Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа. Огонь появляется из ниоткуда и не обжигает рук.

До сих пор схождение Благодатного огня не объяснено с научной точки зрения. Христиане верят в божественное происхождение огня и в то, что он возгорается по молитвам паломников и православного патриарха. По преданию, если Благодатный огонь не сойдет, это станет ужасным предзнаменованием для всего человечества, а собравшиеся в храме погибнут.