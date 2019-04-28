Четырех парней из Хынчешт задержали по подозрению в совершении нескольких краж

Полицейские из Яловен и Хынчешт задержали четырех молодых людей по подозрению в совершении нескольких краж в этих районах.

По данным правоохранителей, трое парней в возрасте от 19 до 21 года и один несовершеннолетний проживают в Хынчештском районе.

Расследование установило, что группа молодых людей действовали по предварительному сговору. Подозреваемые брали в аренду автомобиль и заезжали в разные села в Хынчештском и Яловенском районе, где следили за домами. В момент, когда владельцев не было дома, подозреваемые проникали в жилище и выносили ценные вещи.

Всего было совершено девять подобных преступлений. В ходе обысков в домах молодых людей обнаружили улики, указывающие на причастность подозреваемых к совершению преступлений: похищенные вещи, золотые украшения, мобильные телефоны, деньги.

В данный момент все четверо находятся под арестом. Полиция продолжает следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств дела и выявления других лиц, причастных к совершению преступлений.