Поскольку настоящие хрустальные шары не существуют, их частично подменяет астрология. Астрологи говорят, что звезды могут предсказать все, начиная от вашей самой привлекательной черты до того, как ваш знак Зодиака может повлиять на ваше здоровье. И теперь, по новым данным, они могут даже предсказать ваш шанс стать богатым
Если вы Весы, считайте, что вам повезло. Исследователи из UK Domain - образовательного ресурса, предоставляющего цифровые и деловые знания отдельным лицам и малым предприятиям, обнаружили, что среди 250 лучших миллиардеров в недавно опубликованном списке миллиардеров Forbes было больше Весов (с 23 сентября по 22 октября), чем любого другого знака, пишет vesti-ua.net.
Всего в списке было 27 миллиардеров Весов. Рыбы заняли второе место с 22 миллиардерами, за которыми следуют Рак, Телец, Лев, которых было по 20. Козерог и Стрелец стали последними, всего по 8 миллиардеров за каждый знак зодиака. Вот полный список:
- Весы: 27
- Рыбы: 22
- Рак: 20
- Телец: 20
- Лев: 20
- Скорпион: 16
- Близнецы: 15
- Овен: 15
- Водолей: 12
- Дева: 11
- Стрелец: 8
- Козерог: 8
Некоторые из известных Весов, например, Алиса Уолтон, 17-я миллиардерша и самая богатая женщина в мире. Она дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. Другой наследницей сети магазинов была Беата Хейстер, дочь Карла Альбрехта, которая основала сеть супермаркетов со скидками Aldi. А самым богатым считается генеральный директор Amazon Джефф Безос. Но он не Весы, он Козерог.
Аналитики отслеживают связь между месяцем рождения и показателями успешности в течение многих лет. В исследовании, проведенном в 2017 году, исследователи из Университета Торонто, Университета Флориды и Северо-западного университета в Иллинойсе обнаружили, что дети, родившиеся в сентябре, имеют наибольшие шансы чувствовать себя уверенно и поступить в колледж. У сентябрьских детей также был самый низкий шанс попасть в тюрьму для несовершеннолетних.
Это удивительно похоже на то, что показали исследования миллиардеров. Сентябрьские дети - это либо Весы, либо Дева; последняя заняла десятое место в этом списке миллиардеров. Так что наука не всегда точна.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md