Большинство миллиардеров рождаются именно под этим знаком Зодиака

Поскольку настоящие хрустальные шары не существуют, их частично подменяет астрология. Астрологи говорят, что звезды могут предсказать все, начиная от вашей самой привлекательной черты до того, как ваш знак Зодиака может повлиять на ваше здоровье. И теперь, по новым данным, они могут даже предсказать ваш шанс стать богатым

Если вы Весы, считайте, что вам повезло. Исследователи из UK Domain - образовательного ресурса, предоставляющего цифровые и деловые знания отдельным лицам и малым предприятиям, обнаружили, что среди 250 лучших миллиардеров в недавно опубликованном списке миллиардеров Forbes было больше Весов (с 23 сентября по 22 октября), чем любого другого знака, пишет vesti-ua.net.

Всего в списке было 27 миллиардеров Весов. Рыбы заняли второе место с 22 миллиардерами, за которыми следуют Рак, Телец, Лев, которых было по 20. Козерог и Стрелец стали последними, всего по 8 миллиардеров за каждый знак зодиака. Вот полный список:

Весы: 27

Весы: 27 Рыбы: 22

Рыбы: 22 Рак: 20

Рак: 20 Телец: 20

Телец: 20 Лев: 20

Лев: 20 Скорпион: 16

Скорпион: 16 Близнецы: 15

Близнецы: 15 Овен: 15

Овен: 15 Водолей: 12

Водолей: 12 Дева: 11

Дева: 11 Стрелец: 8

Стрелец: 8 Козерог: 8

Некоторые из известных Весов, например, Алиса Уолтон, 17-я миллиардерша и самая богатая женщина в мире. Она дочь основателя Walmart Сэма Уолтона. Другой наследницей сети магазинов была Беата Хейстер, дочь Карла Альбрехта, которая основала сеть супермаркетов со скидками Aldi. А самым богатым считается генеральный директор Amazon Джефф Безос. Но он не Весы, он Козерог.

Аналитики отслеживают связь между месяцем рождения и показателями успешности в течение многих лет. В исследовании, проведенном в 2017 году, исследователи из Университета Торонто, Университета Флориды и Северо-западного университета в Иллинойсе обнаружили, что дети, родившиеся в сентябре, имеют наибольшие шансы чувствовать себя уверенно и поступить в колледж. У сентябрьских детей также был самый низкий шанс попасть в тюрьму для несовершеннолетних.

Это удивительно похоже на то, что показали исследования миллиардеров. Сентябрьские дети - это либо Весы, либо Дева; последняя заняла десятое место в этом списке миллиардеров. Так что наука не всегда точна.