Как выжить при сердечном приступе, если вы совсем один

Согласно статистике, каждые 40 секунд кто-то умирает от сердечного приступа. Информация, предоставленная CDC, также показывает, что сердечные заболевания являются основной причиной смерти среди мужчин и женщин, ежегодно приводя к почти 630 000 смертей. И с финансовой точки зрения, болезни сердца обходятся крайне дорого, учитывая потерю производительности, медицинское обслуживания и лекарства.

Учитывая эти статистические данные, вероятность того, что вы или кто-то из ваших знакомых перенесут инфаркт миокарда (сердечный приступ), достаточно высока, но что, если вы столкнетесь с этим находясь в одиночестве?

В этой статье мы подробно рассмотрим ранние признаки сердечного приступа и шаги, которые вы можете предпринять, чтобы выжить, если в этот момент вы совсем один, передает vesti-ua.ne.

Кому грозит инфаркт миокарда?

Фактически вероятность сердечного приступа одинакова для латиноамериканцев, афроамериканцев, белых и жителей тихоокеанских островов. Говоря, что те, кто подвержен риску инфаркта миокарда, имеют много одинаковых факторов риска, в том числе:

нездоровая диета;

тучность;

недостаток упражнений;

чрезмерное потребление алкоголя;

сахарный диабет.

Хотя исследования показывают, что многие из них выживут, если получат оперативную медицинскую помощь.

Ранние признаки инфаркта миокарда.

Прежде чем углубляться в то, что вы можете сделать, чтобы выжить при инфаркте миокарда, давайте на минутку определим симптомы. Ранние признаки инфаркта миокарда часто включают дискомфорт в груди, обычно характеризующийся тяжестью, сдавливанием, переполнением и одышкой.

Многие люди также сообщают о том, что чувствуют боль, исходящую от рук, шеи, челюстей и спины за несколько минут до перенесенного инфаркта миокарда. Наконец, нередко ощущать тошноту, головокружение или головокружение в моменты, ведущие к инфаркту миокарда. Конечно, есть и другие ранние предупреждающие знаки, но эти являются наиболее распространенными.

Как вести себя во время сердечного приступа, если вы одни?

Важно отметить, что инфаркт миокарда может привести к остановке сердца, который является медицинским термином, используемым для описания события, когда сердце перестает перекачивать кровь по всему телу. Сказать, что это серьезно, было бы грубым преуменьшением, тем более что остановка сердца часто приводит к смерти.

Если вы испытываете какие-либо из ранее упомянутых симптомов сердечного приступа, первое, что вы должны сделать, это позвонить по номеру 911 и не поддаться искушению ехать в больницу самостоятельно. В конце концов, вождение в таком состоянии подвергнет вас и других опасности.

Сфокусируйтесь на симптомах.

Ваши шансы на выживание при сердечном приступе могут экспоненциально улучшиться, если вы распознаете симптомы и будете действовать быстро. Тем не менее, в ваших же интересах ознакомиться с симптомами инфаркта миокарда, а также разработать план, который поможет вам добраться до больницы до того, как ваше состояние ухудшится.

Примите аспирин.

Многочисленные исследования показали, что доза аспирина без рецепта в 325 миллиграмм может спасти вам жизнь во время сердечного приступа. Как это работает? Простой аспирин предотвращает комкование тромбоцитов, что, в свою очередь, предотвращает блокирование артериями сгустков крови и ограничение кровотока. По сути, аспирин покупает вам время, пока вы ждете скорую помощь.

Покашляйте.

Мало кто знает, но специальный кашель помогает многим людям пережить инфаркт миокарда. Он выглядит как глубокий вдох и сильный кашель после каждого вдоха. Конечно, это звучит очень необычно, но общая предпосылка заключается в том, что при этом ваше кровяное давление будет повышаться, что, в свою очередь, позволяет большему количеству крови поступать в ваш мозг.

Хоть это и не является одобренной Американской кардиологической ассоциацией техникой, ей приписывают спасение жизней многих людей.

Ищите дефибриллятор.

Несмотря на то, что вы можете быть одни, но вы можете находиться в общественном месте, например в школе, аэропорту или правительственном здании, в этих местах часто имеется дефибриллятор на случай чрезвычайных ситуаций. Если вы все еще способны общаться во время инфаркта миокарда, вы можете попросить кого-нибудь использовать дефибриллятор, пока вы ожидаете скорой помощи.

Если вы обеспокоены тем, что кто-то не умеет использовать устройство, то знайте: к нему прилагается инструкция. Например, если вы учитесь в школе, персонал, скорее всего, прошел экстренное обучение, которое включает использование дефибриллятора.

Питьевая вода и кайенский перец.

Если вы испытываете симптомы сердечного приступа, питьевая вода с добавлением кайенского перца, как бы странно это ни звучало, может спасти вашу жизнь. Вы спрашиваете, как это работает?

Ну, в общем, вы должны налить себе стакан воды, и добавить в нее немного кайенского перца. Общая предпосылка заключается в том, что кайенский перец действует как стимулятор, естественным образом увеличивая частоту сердечных сокращений, облегчая циркуляцию крови по всему телу.

Эта практика не была одобрена Американской кардиологической ассоциацией, но ей приписывают спасение жизней тех, кто рано распознал симптомы сердечного приступа.

Понизьте температуру тела.

Одна из вещей, которую вы можете сделать, чтобы улучшить свои шансы на выживание после перенесенного инфаркта миокарда, - это понизить температуру тела. Приложив прохладное полотенце на запястье или на шею, температура вашего тела естественным образом снизится, что, в свою очередь, снизит ваши шансы на повреждение мозга.

Примите нитроглицерин.

Нитроглицерин - это сублингвальная таблетка, которая снимает стенокардию и расширяет артерии, чтобы помочь улучшить кровоток.

Как избежать инфаркта миокарда.

Предоставив статистические данные и подробные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы пережить инфаркт миокарда, давайте теперь обратим наше внимание на то, как его избежать. Хотя многие факторы риска инфаркта миокарда связаны с возрастом и генетикой, мы можем внести изменения в образ жизни, чтобы обеспечить долгую и здоровую жизнь, а конкретнее:

не курить и избегать пассивного курения;

сократить потребления алкоголя;

следить за кровяным давлением;

управлять высоким уровнем холестерина;

избегать сидячего образа жизни;

бороться со стрессом;

удерживать нормальный вес;

наблюдать за уровнем сахара в крови (если у вас диабет);

соблюдать здоровую диету;

употреблять рекомендуемую суточною дозу витаминов и минералов;

избегать продуктов с высоким содержанием сахара.

Что, если симптомов нет?

Бывали случаи, когда люди перенесли инфаркт миокарда, которому не предшествовали признаки раннего предупреждения. Фактически, 25 процентов всех инфарктов миокарда характеризуются как «тихая ишемия» . Что это означает с точки зрения непрофессионала?

По сути, это явление, при котором кровь внезапно перестает поступать в сердце. В этих случаях люди обычно не испытывают боли или каких-либо других признаков проблемы. Следует отметить, что это наиболее часто встречается среди людей с диагнозом диабет. Если вы диабетик, очень важно, чтобы вы контролировали уровень сахара в крови и периодически делали электрокардиограмму.

Другие заболевания с симптомами инфаркта.

Некоторые из проблем со здоровьем, которые могут имитировать инфаркт миокарда, включают расстройство желудка, изжогу и рефлюксную болезнь. Если у вас есть какие-либо из этих проблем, вам рекомендуется поговорить с врачом; они смогут предоставить вам информацию, которая поможет вам отличить истинные симптомы сердечного приступа от тех, которые не связаны с сердцем.

Поскольку другие проблемы со здоровьем могут имитировать симптомы сердечного приступа, планирование обследования здоровья является более важным, чем когда-либо. Это особенно верно, если вы попадаете в категорию высокого риска. Большую часть того, что способствует инфаркту миокарда, можно исправить, следуя рекомендациям вашего врача и внося определенные изменения в образ жизни.

Большинство факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний хорошо документированы, поэтому врачам легче рекомендовать методы лечения, которые были проверены и доказали свою эффективность. Если с момента вашего последнего физического обследования прошло некоторое время, организуйте встречу с вашим врачом.

В итоге, угроза инфаркта миокарда - это то, к чему мы все должны относиться серьезно. Если образ жизни или семейная генетика предрасполагают к сердечным болезням, в ваших же интересах предпринять необходимые шаги, чтобы обеспечить себе долгую и здоровую жизнь.