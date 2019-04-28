Пасхальный стол: какие блюда готовят хозяйки на праздник

Хозяйки в канун Пасхи весь день хлопотали на кухне. Многие встали с рассветом, чтобы приготовить праздничные блюда для большой семьи. В меню обязательно - жаркое из ягненка.

"Вчера посолила, поперчила, добавила лук. Покрою мясо майонезом, чтобы было красивее и вкуснее, и положу в печь", - сказала жительница села Цынцэрены Светлана Искра.

Светлана на праздники всегда готовит холодец - семья его любит.

"Мы готовим холодец из петуха. Мясо будет вариться четыре-пять часов. Главное вовремя убавить огонь".

За покраску яиц отвечает дочь Светланы - Николетта.

"Думаю, 20-ти яиц хватит. По традиции они должны быть красными, поэтому мы красим только в красный цвет".

Закончив на кухне, хозяйки собрали корзину, с которой пойдут в церковь.

"Возьмем пасху, кулич, яйца, котлет и кусочек мяса. Обязательно сладости, которое по традиции нужно раздать. В церковь пойду около 10-ти вечера. Я держала пост и хочу присутствовать на службе", - сказала жительница села Цынцэрены Светлана Искра.