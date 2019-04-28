Столичные полицейские велопробегом отметили День государственного флага

Велопробегом по Кишиневу отметили День государственного флага сотрудники полиции. Многие пришли на праздник целыми семьями. Маршрут был недлинным - 12 километров, так что под силу он был и взрослым, и детям.

"Мы ездили по более длинным и сложным маршрутам,а сейчас - это просто прогулка. Младший сын участвует со мной во всех велопробегах", - сказал глава управления ГИП Григорий Мога.

"Детям очень понравилось. Утром проснулись первыми, чтобы поехать на велогонку в Кишинев", - сказал глава ИП Леовского района Андрей Сырбу.

Прогулочной поездка показалась и сотрудникам полиции, которые патрулируют столичные парки на велосипедах.

"В день дежурства проезжаем по 40-50 километров, так что этого мало. Но для начала получилось хорошо", - сказала патрульный инспектор Марина Иордаки.

К полицейским присоединились и горожане. Единственным условием для всех был флаг на велосипеде.

"Красивое мероприятие, возможность отдать почести нашему флагу, подчеркнуть его значение и ценность".

"Было интересно, особенно если до этого долго не садиться на велосипед. Важно, что такие пробеги дисциплинируют водителей".

О важности дисциплины на дорогах говорил и глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь. Он напомнил, что в прошлом году произошло 113 аварий с участием велосипедистов. 13 человек погибли.

"Мы пользуемся любой возможностью привлечь внимание к безопасности дорожного движения. Особенно тех, кто ездит на велосипеде. Показатели снижаются, но число погибших велосипедистов остается большим", - сказал глава ГИП Александр Пынзарь.