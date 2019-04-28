В метро Лондона запретили рекламу теннисного турнира Уимблдон с изображением клубники со сливками.
Традиционный символ британского турнира серии «Большой шлем» попал под запрет в рамках борьбы с «вредной едой», передает iz.ru
Как пишет Daily Mail, в феврале мэр города Садик Аман Хан принял решение значительно сократить объемы наружной рекламы, которая пропагандирует «нездоровую пищу».
Отмечается, что это делается в рамках борьбы с детским ожирением. Кроме клубники и сливок запрет касается хлопьев, йогуртов, пиццы и другой выпечки, а также сосисок.
25 февраля лондонское транспортное управление сообщило, что запрет на рекламу фастфуда вступает в силу на всем транспорте в столице Великобритании. Под запрет попадает реклама еды и безалкогольных напитков с высоким содержанием жиров, соли и сахара.
Клубника со сливками — фирменное блюдо Уимблдона. Под запрет попали именно калорийные сливки. Часть постеров была снята, а на некоторых изображение сливок было заретушировано.
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