Клубнику со сливками запретили рекламировать в Лондоне

В метро Лондона запретили рекламу теннисного турнира Уимблдон с изображением клубники со сливками.

Традиционный символ британского турнира серии «Большой шлем» попал под запрет в рамках борьбы с «вредной едой», передает iz.ru

Как пишет Daily Mail, в феврале мэр города Садик Аман Хан принял решение значительно сократить объемы наружной рекламы, которая пропагандирует «нездоровую пищу».

Отмечается, что это делается в рамках борьбы с детским ожирением. Кроме клубники и сливок запрет касается хлопьев, йогуртов, пиццы и другой выпечки, а также сосисок.

25 февраля лондонское транспортное управление сообщило, что запрет на рекламу фастфуда вступает в силу на всем транспорте в столице Великобритании. Под запрет попадает реклама еды и безалкогольных напитков с высоким содержанием жиров, соли и сахара.

Клубника со сливками — фирменное блюдо Уимблдона. Под запрет попали именно калорийные сливки. Часть постеров была снята, а на некоторых изображение сливок было заретушировано.