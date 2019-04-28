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Чудовищная история из Башкирии: мужчина убил и бросил в колодец жену, детей, падчерицу и ее ребенка
// фото: metronews.ru
17:58, 27 Apr 2019
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В Уфе установлен подозреваемый в убийстве семьи из пяти человек, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Башкортостану. В совершении преступления подозревают 46-летнего отца семейства. Расправа произошла еще в декабре прошлого года в квартире подозреваемого в Калининском районе города Уфы. По версии следствия, мужчина убил свою 39-летнюю супругу, своих детей 2 и 6 лет, свою 22-летнюю падчерицу и ее 9-месячного ребенка.

После он заказал грузовой автомобиль, перевез тела своих жертв на свой садовый участок, расположенный вблизи «Северного кладбища» в Орджоникидзевском районе города Уфы, и спрятал их в заброшенном колодце на соседнем садовом участке, передает mir24.

Других родственников у погибших не было, поэтому исчезновение никто не заметил. В апреле 2019 года в правоохранительные органы обратилась уфимка с заявлением об исчезновении ее 22-летней подруги и ее 9-месячного ребенка.

Правоохранители начали поиск погибших и пришли в их квартиру. Подозреваемый дверь сотрудникам полиции не открыл и совершил самоубийство.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего». Следователи и полиция продолжают используют такую современную криминалистическую технику, как квадрокоптер и источник криминалистического света. Правоохранители также прочесали лесной массив и садовые товарищества, расположенные вблизи «Северного кладбища» города Уфы.

В настоящее время производится осмотр места происшествия, собираются биологические следы, осматриваются тела погибших и прилегающая территория, устанавливаются иные обстоятельства, способствовавшие произошедшей трагедии, в ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины смерти.




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