В Уганде нашли самую многодетную мать на Земле

Самая многодетная мать на Земле живет в Уганде, у нее 38 детей, пишет Reuters.

У Мариам Набатанзи редкая особенность организма: в результате очередной беременности на свет появляются не меньше двух детей, передает mir24.

Сегодня женщине 39 лет, а первых близнецов она родила в 13-летнем возрасте. Пять раз женщина рожала двойняшек, четыре раза тройняшек и пять раз – четверых.

Мариам воспитывает детей одна, потому что муж ее бросил. Семья живет в бедном квартале вблизи кофейных плантаций.