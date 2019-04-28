Первые фото Благодатного огня на борту самолета авиакомпании AirMoldova

Авиакомпания AirMoldova опубликовала в Facebook первые фото Благодатного огня на борту самолета.

Cамолет с Благодатным огнем и членами делегации Митрополии Молдовы во главе с Его Высокопреосвященством Митрополитом Владимиром приземлится в Кишиневском международном аэропорту.

Из аэропорта огонь доставят в Кафедральный собор Кишинева.

На протяжении веков Благодатный огонь считается чудом Православия. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Он считается святыней для верующих, а его появление, несмотря на регулярность, называют чудом.