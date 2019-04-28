Шотландцу запретили иметь собак в течение 20 лет

Житель Шотландии попал в тюрьму на семь месяцев за притравку диких животных. Также ему запретили заводить собак в течение 20 лет.

Как пишет газета The Independent, 27-летний Шон Вард был арестован после обращения женщины. Она увидела его, выгуливающего раненого джек-рассел-терьера. У животного было серьезное ранение на морде, передает iz.ru

Во время обыска у мужчины также был обнаружен патердейл-терьер со шрамами на морде. Эксперты пришли к выводу, что обе собаки получили раны во время травли барсуков.

Также на телефоне Варда нашли видео с тремя собаками, нападающими на оленя. Кроме того, в суде мужчина признал вину в использовании собак в боях животных и распространении видео схваток.