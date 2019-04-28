В Кишинев доставили Благодатный огонь из Храма Гроба Господня

Благодатный огонь доставили в Кишинев из Иерусалима, там патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Митрополии Молдовы, которую возглавил Митрополит Владимир.

Рейс из Тель-Авива приземлился в Кишиневском аэропорту в 20:16.

Из аэропорта огонь доставят в Кафедральный собор Кишинева. В Молдову Благодатный огонь привозят уже в 17-й раз.

На протяжении веков Благодатный огонь считается чудом Православия. Он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Он считается святыней для верующих, а его появление, несмотря на регулярность, называют чудом.