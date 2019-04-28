В Тунисе столкнулись два грузовика: 12 погибших

В городе Сиди-Бу-Зид в Тунисе столкнулись два грузовика, один из которых перевозил 30 человек. В результате столкновения, которое произошло 27 апреля, погибли 12 человек и 21 получил ранение.

Об этом со ссылкой на местное министерство здравоохранения сообщает турецкое агентство Anadolu. По данным местного управления гражданской обороны, ДТП произошло после того, как у одного из грузовиков лопнуло колесо, вследствие чего машину бросило в сторону, передает Корреспондент.

Агентство отмечает, что на грузовике ехали женщины, работающие в аграрном секторе страны.