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В Кишиневе откроется контактный зоопарк
// фото: NOI.md.
10:14, 28 Apr 2019
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В Кишиневском зоопарке в скором времени появится сельский двор. На поляне прямо у входа строят деревянную беседку, в которую переселят небольших животных.

Их можно будет гладить и кормить. Практику "контактного зоопарка" решили перенять у соседних стран, чтобы привлечь больше посетителей, передает canal3.

"Скажем, такое "крестьянское подворье" , где будут находиться животные, которые привыкли к человеку, легки в содержании, и тем не менее маленькие дети и взрослые смогут кого-то накормить с рук, кого-то погладить, кого-то даже взять на руки", сказал замглавы Кишиневского зоопарка, Сергей Пынзарь.

Для контактного зоопарка подобрали самых разных животных. Это кролики, козы, птицы, морские свинки, а также недавно появившийся на свет ослик.

"Этот малыш - ослик - ему всего пару недель, он также будет в этом контактном зоопарке, все посетители смогут его погладить", сообщила администратор Кишиневского зоопарка, Ольга Юзвак.

Другим питомцем "сельского двора" станет верблюжонок.

"Горбики у него, когда он родился, были слабенькие. А сейчас они наполняются жиром и становятся в свою обычную позицию. Он у нас очень игривый, ему хорчется играться и гулять", отметила администратор Кишиневского зоопарка, Ольга Юзвак.

Также для посетителей оборудуют террариум, в котором можно будет увидеть разнообразных рептилий.

"Там будут выставлены на экспозицию около 12 змей, в том числе - самый большой питомец нашего зоопарка - парагвайская анаконда, которая имеет довольно-таки внушительные размеры", заявила замглавы Кишиневского зоопарка, Сергей Пынзарь.

Работы по обустройству "сельского двора" планируют закончить к концу мая. За его посещение дополнительно платить не придется. Единственное правило - животных нельзя кормить принесенной с собой едой.




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