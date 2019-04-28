Сотни верующих встретили Пасху в столичном Кафедральном соборе

Сотни верующих слушали Пасхальное богослужение в ночь Воскресения Христова в столичном Кафедральном соборе. Вел его митрополит Кишиневский и всея Молдова Владимир. Среди присутствующих был и президент Игорь Додон.

Благодатный огонь привезли в столицу накануне в девять часов вечера. Доставила его делегация Молдавской митрополии во главе с Владимиром.

Верующие принесли в храм куличи и крашенки для освящения. Для многих это обязательный ежегодный ритуал.

"Самые важные продукты, которые надо освятить в ночь Воскресения Христова - это хлеб и соль. Чтобы получить высший дар, у нас есть яйцо, которое олицетворяет доброту земли, хлеб и соль".

Для верующих пасхальные традиции обязательны.

"В тарелку освященную воду мы кладем яйца и монеты. Когда дети просыпаются, они умываются яйцом и забирают деньги. Мы говорим друг другу "Христос воскрес" и садимся за стол".