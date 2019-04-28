Муниципалитет выделил на установку 600 новых скамеек полтора миллиона леев

Столичная администрация намерена заменить 600 скамеек во дворах многоэтажек. Это план на текущий год. Еще 600 новых скамеек появится в 2020. До сих пор жильцам приходилось ремонтировать, менять и устанавливать их за свой счет.

Во дворе соседнего дома по улице Некулче предприимчивый сосед восстановил скамейки, найденные на мусорке.

Жильцы сетуют: они регулярно оплачивают счета за обслуживание, а состояние дворов не меняется годами.

Муниципалитет выделил на установку 600 новых скамеек полтора миллиона леев.

"Уже заключили контракты с тремя предпринимателями. В течение 45 дней во дворах домов установят скамейки, чтобы жильцам было комфортно".

В планах мэрии и замена более 800 скамеек в парках и скверах.