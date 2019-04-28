Верующие со всей страны съехались на пасхальную службу в монастырь Курки

На службу в монастырь Курки люди съехались со всей страны. Лучия Споялэ приехала из Кишинева. Пасхальную службу она слушает в Курках уже седьмой год и всегда ведет с собой пасхальные дары для освящения.

"Эта обитель близка моей душе. Приехали с родными освятить пасху, провести вместе светлые праздники, и, не в последнюю очередь, попросить прощения у близких и страдающих. Затем с семьей сядем за стол и угостимся освященными пасхальными дарами".

Пасхальное богослужение вели десять священников во главе с настоятелем монастыря, епископом Силуаном.

Под утро священники и верующие трижды обошли монастырь крестным ходом.

Для православных Пасха - главный религиозный праздник.

"Пришли освятить дары для праздничного стола. Чтобы душа была полна, чтобы увидеть свет Благодатного огня, почувствовать его тепло".

"Такой великий праздник, как не приехать! И пасха, и яйца, кусочек мяса. Освящаем всего понемногу".

"Я приезжала и в прошлом году. Мне очень понравился крестный ход. Все это наполняет душу светом и радостью".