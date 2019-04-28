За пять лет более 2 млн. граждан Молдовы воспользовались безвизовым режимом с ЕС

Больше двух миллионов граждан Молдовы съездили в Европейский союз с биометрическими паспортами после либерализации визового режима. Отменили визы ровно пять лет назад, и за это время на границе зарегистрировано больше шести миллионов переходов.

По данным министерства иностранных дел, больше всего пересечений - почти 760 тысяч - было на КПП Леушены-Албица. Свыше 370 тысяч пришлось на кишиневский аэропорт, темного меньше - на пропускной пункт Кагул - Оанча. Среди самых востребованных также таможня в Скуленах.

Статистика также показывает, что больше 30 тысяч наших соотечественников нарушили режим пребывания в Европейском союзе, а 20-ти с лишним тысячам запретили въезд на территорию ЕС.

Загранпаспорта, по данным той же статистики, есть у двух миллионов 600-сот тысяч граждан Молдовы. Подавляющее большинство - биометрические.

В числе обладателей биометрических документов - 167 тысяч жителей Левобережья. Еще у 38-ми граждан с левого берега есть обычные молдавские загранпаспорта.