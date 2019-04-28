Можно повредить позвоночник: так начинать день нельзя

У большинства людей, как отмечают медики, на протяжении жизни вырабатываются определенные утренние привычки, среди которых встречаются и не совсем полезные.

Подобные ритуалы вредят здоровью, портят настроение, снижают тонус организма, приводят к раздражению и усталости в самом начале дня, пишет vesti-ua.net.

Специалисты рассказали о вредных утренних привычках. Они считают резкий подъем с постели по сигналу будильника наиболее нездоровой привычкой многих граждан. Такое «подрывание» чревато неприятными последствиями, так как в подобной ситуации отмечается выброс стрессовых гормонов, сопровождаемый сбоем ритма сердцебиения, перепадами давления и повышением агрессии.

Резко поднимаясь с кровати, можно повредить позвоночник, нарушить мозговое кровоснабжение, что чревато обмороками. Медики советуют не вскакивать по сигналу будильника, а дать себе время отойти ото сна, а затем медленно встать и заняться утренними делами.

Сразу после просыпания не следует быстро хвататься за смартфон или ноутбук, а также не утруждать себя мыслями о грядущих проблемах дня и предстоящих делах. Спокойный «вход» в новый день позитивно отразится на нервной системе и психологическом здоровье. Потраченные на «путешествие» по социальным сетям утренние часы не принесут пользы организму, а только усилят напряжение и повысят уровень стресса.

Специалисты не одобряют и привычку после сна умываться горячей водой, так как это приводит к сухости кожи и оказывает негативное влияние на волосяные луковицы. Утром больше всего подойдет умеренно-прохладный или контрастный душ, способствующий пробуждению и придающий бодрости на весь день. Не одобряют медики и такой утренний ритуал, как чашка кофе натощак. Подобная привычка приводит к отклонениям в функционировании пищеварительной системы, а также к развитию гастрита.