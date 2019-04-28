Эти знаки зодиака лучше всего "притягивают" деньги

Некоторые люди, будто магнит, притягивают к себе удачу и деньги. Астрологи утверждают, что многое зависит от знака зодиака, под которым вы родились.

Об этом пишет vesti-ua.net.

Козерог

Козероги - это земной знак и во многом они сами собой олицетворяют все земное, в том числе, и стремление к банальному материальному благополучию. Их не нужно подталкивать к карьерному росту и заработкам, они сами к этому стремятся и обычно знают, как этого достичь.

Они организованны, мотивированны и целеустремленны, а так же способны мотивировать других, причем целыми коллективами. Эти люди могут привести людей предприятие или проект к успеху. У них много врожденных качеств, которые делают из них лучших предпринимателей и помогают заработать огромное состояние.

Скорпион

Скорпионы - прирожденные лидеры. Они, как известно, бывают чересчур требовательны и настойчивы, когда увлекаются чем-то, особенно если это касается работы, карьеры и если это подразумевает конкуренцию.

Они глубоко погружаются во все, что они делают. Продвижение по карьерной лестнице и успешное осуществление всех свои проектов важно для них, даже когда их личная мотивация ослабевает, так что они все делают по высоким стандартам и получают за это достойное вознаграждение.

Дева

Девы не так озабочены финансовым успехом, как Козерог или Скорпион. Однако, как и вышеупомянутых знаков, у них есть набор врожденных качеств, которые приводят их к неожиданному богатству.

Они критичны и мотивированы необходимостью исправлять все, что они считают неправильным. Таким образом, они постоянно совершенствуются, и именно это саморазвитие приводит их к успеху. Стоит отметить, что на этом пути они стараются оставаться порядочными и чистыми в своих намерениях.

Рыбы

Рыбы добиваются успеха и финансового благополучия за счет творческого подхода ко всему, что они делают и способности не останавливаться вне зависимости от обстоятельств. Способность принимать вещи такими, какие они есть, и двигаться дальше адаптивно - это показатели успеха.

Они не зацикливаются на вещах, которые идут не так, как они изначально планировали. Они используют творческий подход к делу, чтобы справляться со всеми задачами, которые перед ними стоят. И чаще всего они добиваются успеха, когда работают на себя, например - в предпринимательстве или в творчестве.