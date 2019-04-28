Сотни тысяч православных по всему миру встретили Пасху

Пасху встречали сотни тысяч православных по всему миру. В Москве в храме Христа Спасителя пасхальную литургию вел патриарх Кирилл.

На службе присутствовали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой Светланой.

Многолюдно было в православных церквях Румынии. Патриарх Даниил вел службу в соборе Патриаршего дворца.

В Киеве, впервые после получения автокефалии богослужение провел глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний. На службе в соборе Святого Михаила были действующий президент Петр Порошенко с супругой.

"Дорогие украинцы, в этом году Пасха особенная. Мы празднуем ее более тысячи лет, ушли сотни поколений. Но впервые после обращения в христианство у нас есть независимая автокефальная церковь", - сказал действующий президент Украины Петр Порошенко.