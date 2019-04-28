Француз переплыл Атлантику в бочке

Французский путешественник-экстремал завершил свое путешествие по Атлантике в бочке. 72-летний Жан-Жак Савен отправился в путешествие в конце декабря, напоминает агентство AFP, отплыв от островов Канарского архипелага.

"Бочка" нового Диогена построена из фанеры и вполне комфортна для проживания: длина судна 3 метра, диаметр — 2. Судно произвела компания, занимающаяся производством бочек для вина, и обещала присматривать за путешественником по GPS.

Двигался путешественник только с помощью морских течений и ветра, скорость составляла порядка 2—3 километров в час. Энергией его обеспечивали солнечные батареи, а иллюминатор в полу позволял следить за жизнью морских обитателей. Путешественник по пути разбрасывал маячки вдоль своего пути, чтобы помочь океанографам, которые занимаются изучением течений.

Запас провизии был рассчитан на 3 месяца, к тому же среди припасов путешественника была бутылка вина сотерн и даже фуа-гра для празднования Нового года. В пути Савен отпраздновал свой 72-й день рождения, откупорив бутылку бордо.

Путешествие продлилось 122 дней и 9 часов.