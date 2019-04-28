Самый древний след человека в Америке обнаружен учеными в Чили, пишет Telesur.
Отпечаток, найденный в городе Осорно, сделан около 15,6 тысячи лет назад, передает мир24.
«Понемногу в Южной Америке начинают появляться следы человеческого присутствия, но это – самый древний след во всей Америке», – отметила руководитель исследования Карен Морено.
По ее словам, след был обнаружен на глубине трех метров, его длина составляет 23 сантиметра. Здесь же найдены предметы быта древних людей, что подтверждает ранее заселение континента, отмечают исследователи.
Комментарии
- Девятилетняя британка прислала 3 евро на восстановление Нотр-Дама
- Рыжая Диана: букмекеры сделали ставки на первенца принца Гарри
- Француз переплыл Атлантику в бочке
- Участник недели моды в Сан-Паулу скончался прямо на подиуме
- Эти знаки зодиака лучше всего "притягивают" деньги
- Под Одессой "казнили" чучело отдыхающего, который мусорил
- Можно повредить позвоночник: так начинать день нельзя
- Шотландцу запретили иметь собак в течение 20 лет
- Клубнику со сливками запретили рекламировать в Лондоне
- Как выжить при сердечном приступе, если вы совсем один
- Цукерберг смастерил для жены ночник для лучшего сна
- В Испании проходят досрочные парламентские выборы
- Девятилетняя британка прислала 3 евро на восстановление Нотр-Дама
- Четыре человека погибли после падения крана в США
- Неизвестный положил два ножа на школьную парту японского принца Хисахито
- Большинство миллиардеров рождаются именно под этим знаком Зодиака
- В Уганде нашли самую многодетную мать на Земле
- Врачи рассказали, как избежать отравления на Пасху
- Первые фото Благодатного огня на борту самолета авиакомпании AirMoldova
- Как выжить при сердечном приступе, если вы совсем один
- Политические партнеры ПДС и ППДП из НЛП расценивают Молдову как территорию Великой Румынии. ВИДЕО
- Великий понедельник 2019: что нельзя делать в начале страстной недели
- Кардиологи изменили нормы артериального давления
- Названы самые разочаровывающие автомобили
- Депутат социалист о "быдло”-юморе Jurnal TV Андрея Нэстасе
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md