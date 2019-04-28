Рыжая Диана: букмекеры сделали ставки на первенца принца Гарри

В начале мая, как ожидается, у принца Гарри и Меган Маркл появится первенец. В связи с этим британские букмекеры собирают ставки на пол, имя и цвет волос ребенка, передает RTI.

Большинство участников ставок рассчитывают, что герцогиня Сассекская родит девочку, она будет, как и ее отец, рыжей, а назовут ее Дианой, передает мир24.

По данным букмекерской конторы William Hill, у Гарри и Меган должна появиться дочь с вероятностью пять случаев из семи. На рыжие волосы ребенка ставят трое из четырех. И 60% ставок в William Hill сделаны на имя Диана – так звали мать принца.

Имя Диана лидирует и в конторе Paddy Power. Следом иджут Грейс, Алиса, Изабелла, Александрина, Виктория и Элизабет.

Игроки, допускающие, что на свет появится мальчик, отдают предпочтение именам Артур, Чарльз, Джеймс и Эдвард. Они также считают, что у него почти нет шансов быть названным Буддой, Иисусом и Дональдом.

О беременности герцогини Сассекской в Кенсингтонском дворце сообщили в октябре прошлого года. Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоялась в мае.