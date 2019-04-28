Неизвестный положил два ножа на школьную парту японского принца Хисахито

Неизвестный в спецодежде положил два ножа на школьную парту принца Хисахито — будущего наследника престола и единственного внука императора Акихито, что символизирует скрытую угрозу, сообщило агентство Киодо.

В Японии два ножа воспринимаются как скрытая угроза или выражение ненависти, передает РИА Новости.

По данным полиции, накануне в школу проник неизвестный, который был в каске и синей спецодежде, по-видимому, чтобы выдать себя за рабочего.

Полиция ведет расследование.

Интерес к императорской семье в Японии сейчас подогрет предстоящей на следующей неделе передачей Хризантемового трона от императора Акихито его сыну, наследному принцу Нарухито, который приходится дядей принцу Хисахито.