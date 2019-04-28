Девятилетняя британка прислала 3 евро на восстановление Нотр-Дама

Девятилетняя британка Кэйтлин Хэндли прислала чуть более 3 евро на реставрацию Собора Парижской Богоматери, который был поврежден в результате сильного пожара 15 апреля, сообщает CNN.

"Дорогие люди Франции и Парижа. Меня зовут Кейтлин и мне 9 лет, я живу в Англии", - написала девочка в письме фонду Fondation du Patrimoine, который собирает средства на восстановление храма.



Кейтлин пожертвовала на реставрацию собора 3,38 евро, пишет Корреспондент.

"Я услышала о пожаре в Нотр-Даме по радио и захотела помочь. Я знаю, что это не много, но каждый может помочь", - отметила девочка.



Отец Кейтлин Саймон Хэндли рассказал CNN, что его дочь "очень расстроилась", когда узнала, сколько лет собору.



Лоуренс Леви, пресс-секретарь Fondation du Patrimoine, рассказала, что организация получает тысячи пожертвований ежедневно.