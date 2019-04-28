Сегодня, 28 апреля, открылись более 60 тысяч избирательных участков на досрочных парламентских выборах в Испании. По сообщению испанской прессы, в нынешних выборах смогут принять участие почти 37 млн испанцев, имеющих право голоса.
На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.
Избирательные участки будут работать до 20:00 местного времени, передает korrespondent.
Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.
Соперниками социалистов на этих выборах выступают либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и ультраправая партия "Вокс", но основным конкурентом является правоцентристская Народная партия.
Эти выборы - четвертые в Испании за последние три года.
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vox.publika.md