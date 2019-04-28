Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что сам смастерил для своей супруги Присциллы Чан специальное устройство, которое помогает ей следить за временем ночью.
Девайс выполнен в виде небольшой коробки, стилизованной под дерево, которая начинает деликатно освещать комнату между шестью и семью часами утра, пишет news.ru.
По словам Цукерберга, его жена часто просыпается из-за беспокойства о том, что в скором времени нужно будить детей. При этом проверка времени вызывает у неё стресс, так как после этого она не всегда может уснуть.
Основатель популярной соцсети сообщил, не намерен запускать серийное производство полезного ночника, однако он не против того, чтобы другие последовали его примеру.
Для меня как для разработчика сделать устройство, которое поможет моему партнёру лучше спать — один из лучших способов выражения любви и благодарности, что мне приходят на ум, — отметил он.
Цукерберг также добавил, что девайс сработал лучше, чем он предполагал.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Being a mom is hard, and since we've had kids Priscilla has had a hard time sleeping through the night. She'll wake up and check the time on her phone to see if the kids might wake up soon, but then knowing the time stresses her out and she can't fall back asleep. So I worked on building her what I call the "sleep box". It sits on her nightstand, and between the hours of 6-7am it emits a very faint light -- visible enough that if she sees it she'll know it's an okay time for one of us to get the kids, but faint enough that the light won't wake her up if she's still sleeping. And since it doesn't show the time, if she wakes up in the middle of the night, she knows to just go back to sleep without having to worry about what time it is. So far this has worked better than I expected and she can now sleep through the night. As an engineer, building a device to help my partner sleep better is one of the best ways I can think of to express my love and gratitude. A bunch of my friends have told me they'd want something like this, so I'm putting this out there in case another entrepreneur wants to run with this and build sleep boxes for more people!
Комментарии
- В США создали "искусственный голос" для лишенных дара речи людей
- Samsung готовит собственную фирменную криптовалюту
- Facebook готовится к штрафу в размере $5 млрд
- "Я в зоопарке": 14 лет назад был загружен первый ролик на YouTube
- Microsoft решила не удалять редактор MS Paint
- CNBC: Facebook создаст собственный голосовой помощник
- Tesla показала работу своего полноценного автопилота
- Bloomberg: студент в США требует от Apple $1 млрд из-за ошибки системы распознавания лиц
- Instagram может скрыть количество лайков под постами
- Facebook собирал данные об электронной почте 1,5 млн пользователей без их ведома
- Погода в Молдове на ближайшие дни
- Древние обычаи: молдаване верят, что костры в пасхальную ночь изгоняют злых духов
- На набережной в Петербурге взорвался боеприпас времен войны
- Метель накрыла два российского города на Пасху
- Недосып и стресс на работе оказались смертельно опасны
- Во Флорештах женщина нашла тело своего задушенного сына
- На пасхальные праздники Кишинев превратился в город-призрак. ФОТО
- Эти знаки зодиака лучше всего "притягивают" деньги
- Погода в Молдове на ближайшие дни
- Грех, который вы, скорее всего, совершите на основании вашего знака Зодиака
- Политические партнеры ПДС и ППДП из НЛП расценивают Молдову как территорию Великой Румынии. ВИДЕО
- Великий понедельник 2019: что нельзя делать в начале страстной недели
- Кардиологи изменили нормы артериального давления
- Депутат социалист о "быдло”-юморе Jurnal TV Андрея Нэстасе
- В предусмотренные законом сроки и без значительных перенесений! Канду: Местные выборы пройдут летом
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md