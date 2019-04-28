Цукерберг смастерил для жены ночник для лучшего сна

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что сам смастерил для своей супруги Присциллы Чан специальное устройство, которое помогает ей следить за временем ночью.

Девайс выполнен в виде небольшой коробки, стилизованной под дерево, которая начинает деликатно освещать комнату между шестью и семью часами утра, пишет news.ru.

По словам Цукерберга, его жена часто просыпается из-за беспокойства о том, что в скором времени нужно будить детей. При этом проверка времени вызывает у неё стресс, так как после этого она не всегда может уснуть.

Основатель популярной соцсети сообщил, не намерен запускать серийное производство полезного ночника, однако он не против того, чтобы другие последовали его примеру.

Для меня как для разработчика сделать устройство, которое поможет моему партнёру лучше спать — один из лучших способов выражения любви и благодарности, что мне приходят на ум, — отметил он.

Цукерберг также добавил, что девайс сработал лучше, чем он предполагал.