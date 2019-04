Факт кражи 321 книги общей стоимостью $8 млн, включая Библию 1615 года, из музея Карнеги установили только в 2017 году. Официально о случившемся было объявлено только в марте 2018, пишет life.

После этого директор голландского музея Джереми Бэнгс связался с американскими коллегами и сообщил, что Библия находится у них уже три года.

Старинная книга была приобретена за $1.2 тысячи. Процесс возвращения священного писания в США уже начался.

400-year-old Bible stolen from U.S. found in the Netherlands https://t.co/8vhCXfP4TR pic.twitter.com/t8pOJNjvQ9