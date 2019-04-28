Старинный экземпляр Библии, похищенный из библиотеки Карнеги в американском Питтсбурге, нашли в Нидерландах. Оказалось, что воры продали 400-летнее священное писание Музею американских пилигримов голландского города Лейден ещё в 2015 году. Об этом пишет Pittsburgh Post.
Факт кражи 321 книги общей стоимостью $8 млн, включая Библию 1615 года, из музея Карнеги установили только в 2017 году. Официально о случившемся было объявлено только в марте 2018, пишет life.
После этого директор голландского музея Джереми Бэнгс связался с американскими коллегами и сообщил, что Библия находится у них уже три года.
Старинная книга была приобретена за $1.2 тысячи. Процесс возвращения священного писания в США уже начался.
400-year-old Bible stolen from U.S. found in the Netherlands https://t.co/8vhCXfP4TR pic.twitter.com/t8pOJNjvQ9— CBC World News (@CBCWorldNews) 25 апреля 2019 г.
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vox.publika.md