В Голландии нашли украденную в США 400-летнюю Библию

Старинный экземпляр Библии, похищенный из библиотеки Карнеги в американском Питтсбурге, нашли в Нидерландах. Оказалось, что воры продали 400-летнее священное писание Музею американских пилигримов голландского города Лейден ещё в 2015 году. Об этом пишет Pittsburgh Post.

Факт кражи 321 книги общей стоимостью $8 млн, включая Библию 1615 года, из музея Карнеги установили только в 2017 году. Официально о случившемся было объявлено только в марте 2018, пишет life.

После этого директор голландского музея Джереми Бэнгс связался с американскими коллегами и сообщил, что Библия находится у них уже три года.

Старинная книга была приобретена за $1.2 тысячи. Процесс возвращения священного писания в США уже начался.