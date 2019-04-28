Все мы грешны. Но даже здесь на нас влияют звезды - каждый знак Зодиака более предрасположен к какому-то греху.
Овен (21 марта - 19 апреля).
Убийство. Это может быть немного радикальным, но это правда. Когда люди встают на вашем пути, вы будете делать все возможное, чтобы добиться своей цели, пишет vesti-ua.net.
Телец (20 апреля - 21 мая).
Месть. Подобно Овну, вы, вероятно, совершите этот грех только в самых крайних случаях. Вы никогда не простите людям предательство и ложь.
Близнецы (22 мая - 21 июня).
Ложь. Из-за вашей переменчивости, вы можете обмануть даже сами себя, а не только окружающих. Никто и никогда не узнает вашу истинную суть.
Рак (22 июня - 22 июля)
Обжорство. Вы очень восприимчивы к боли из-за вашей чрезвычайной чувствительности. И когда эмоции бьют через край - вы можете заедать стресс.
Лев (23 июля - 22 августа).
Вожделение. Это жажда желать то, что должно вам принадлежать, будь то человек, работа или какая-то вещь. И вы никого не будете при этом слушать.
Дева (23 августа - 22 сентября).
Манипулирование. Для вас важно все и всегда держать под контролем. Даже если вы душите своим поведением других людей.
Весы (23 сентября - 22 октября).
Обман. Вам нравится окружать себя красивыми людьми, потому что вы - социальны. Вы любите пробовать разные вещи, иметь отношения с разными людьми.
Скорпион (23 октября - 22 ноября).
Обман. Вам трудно открываться людям, говорить настоящую суть вещей и эмоций, вам проще солгать.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря).
Бегство. Вы ненавидите привязываться к чему-либо, хотите всегда быть свободными. И когда вы чувствуете, что люди слишком полагаются на вас, единственный вариант - побег.
Козерог (22 декабря - 20 января).
Оскорбление. Вы - весьма конкурентоспособны. У вас есть большие мечты. И если нужно кого-то обидеть, чтобы идти дальше - вы не будете колебаться.
Водолей (21 января - 18 февраля).
Претенциозность. Вы очень умный человек. Но вы любите указывать на интеллектуальное несоответствие между вами и теми, кто вас окружает.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Страсть. Вы можете стать действительно страстными до такой степени, что часто теряете контроль над своими чувствами. И это не очень хорошая вещь.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела на бирже.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md