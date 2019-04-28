Грех, который вы, скорее всего, совершите на основании вашего знака Зодиака

Все мы грешны. Но даже здесь на нас влияют звезды - каждый знак Зодиака более предрасположен к какому-то греху.

Овен (21 марта - 19 апреля).

Убийство. Это может быть немного радикальным, но это правда. Когда люди встают на вашем пути, вы будете делать все возможное, чтобы добиться своей цели, пишет vesti-ua.net.

Телец (20 апреля - 21 мая).

Месть. Подобно Овну, вы, вероятно, совершите этот грех только в самых крайних случаях. Вы никогда не простите людям предательство и ложь.

Близнецы (22 мая - 21 июня).

Ложь. Из-за вашей переменчивости, вы можете обмануть даже сами себя, а не только окружающих. Никто и никогда не узнает вашу истинную суть.

Рак (22 июня - 22 июля)

Обжорство. Вы очень восприимчивы к боли из-за вашей чрезвычайной чувствительности. И когда эмоции бьют через край - вы можете заедать стресс.

Лев (23 июля - 22 августа).

Вожделение. Это жажда желать то, что должно вам принадлежать, будь то человек, работа или какая-то вещь. И вы никого не будете при этом слушать.

Дева (23 августа - 22 сентября).

Манипулирование. Для вас важно все и всегда держать под контролем. Даже если вы душите своим поведением других людей.

Весы (23 сентября - 22 октября).

Обман. Вам нравится окружать себя красивыми людьми, потому что вы - социальны. Вы любите пробовать разные вещи, иметь отношения с разными людьми.

Скорпион (23 октября - 22 ноября).

Обман. Вам трудно открываться людям, говорить настоящую суть вещей и эмоций, вам проще солгать.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря).

Бегство. Вы ненавидите привязываться к чему-либо, хотите всегда быть свободными. И когда вы чувствуете, что люди слишком полагаются на вас, единственный вариант - побег.

Козерог (22 декабря - 20 января).

Оскорбление. Вы - весьма конкурентоспособны. У вас есть большие мечты. И если нужно кого-то обидеть, чтобы идти дальше - вы не будете колебаться.

Водолей (21 января - 18 февраля).

Претенциозность. Вы очень умный человек. Но вы любите указывать на интеллектуальное несоответствие между вами и теми, кто вас окружает.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Страсть. Вы можете стать действительно страстными до такой степени, что часто теряете контроль над своими чувствами. И это не очень хорошая вещь.