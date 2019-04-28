Недосып и стресс на работе оказались смертельно опасны

Сотрудники Мюнхенского технического университета установили, что недосып и стресс на работе несут смертельную опасность, говорится на сайте EurekAlert!

Исследователи в течение 18 лет следили за жизнью 1959 гипертоников в возрасте от 25 до 65 лет Они установили, что люди, работающие на нервной работе, умирали из-за сердечно-сосудистых заболеваний в 1,6 раза чаще. Недостаток сна увеличивал этот риск в три раза, передает мир24.

«Сон должен быть временем отдыха, расслабления и восстановления энергии. К сожалению, плохой сон и стресс на работе часто идут рука об руку, а в сочетании с гипертонией эффект еще более токсичен», – сказал один из авторов исследования, профессор Карл-Хайнц Ладвиг.