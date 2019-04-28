Метель накрыла два российского города на Пасху

Метель на Пасху. Мощный снегопад обрушился сразу на два российских города.

Екатеринбурге сначала шел дождь. Затем резко похолодало и пошел снег. В МЧС сообщили, что возможно налипание льда на проводах, поэтому не исключены обрывы линий электропередачи. Водителям нужно быть внимательнее на дорогах, свообщает мир24.

В Нижнем Тагиле ситуация похожая. Но там объявили штормовое предупреждение. Ждут усиления ветра. По прогнозам синоптиков – до 20-ти метров в секунду.