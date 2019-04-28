Древние обычаи: молдаване верят, что костры в пасхальную ночь изгоняют злых духов

Обряд дении в семье Унтурэ из села Чутулешты Флорештского района передается из поколения в поколение. Они уверены: костры в пасхальную ночь изгоняют злых духов и символизируют чистоту.

Но свои костры Унтурэ складывают не из покрышек, а их отходов, оставшихся после весенней уборки.

"Дении - обычай наших предков. Апостолы, ожидая воскресения Господа, разожгли костры, чтобы согреться. Вот и мы соблюдаем обычай, разводим костер из хвороста и веток", - сказала житель Чутулешт Ион Унтурэ.

В подготовке обрядового костра участвуют и самые младшие члены семьи.

"В этом году ветер, поэтому, чтобы не случился пожар, мы сложили дению поменьше. Ветки сгорают, и мы подкидываем новые", - добавил Ион Унтурэ.

Костер разжигают вечером. Больше всего ему радуются дети.

- Начинаем дению. Дети, в сторону. Очень симпатично. Победил свет.

Когда костер догорает, старшие члены идут в церковь на пасхальную службу.