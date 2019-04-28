Обряд дении в семье Унтурэ из села Чутулешты Флорештского района передается из поколения в поколение. Они уверены: костры в пасхальную ночь изгоняют злых духов и символизируют чистоту.
Но свои костры Унтурэ складывают не из покрышек, а их отходов, оставшихся после весенней уборки.
"Дении - обычай наших предков. Апостолы, ожидая воскресения Господа, разожгли костры, чтобы согреться. Вот и мы соблюдаем обычай, разводим костер из хвороста и веток", - сказала житель Чутулешт Ион Унтурэ.
В подготовке обрядового костра участвуют и самые младшие члены семьи.
"В этом году ветер, поэтому, чтобы не случился пожар, мы сложили дению поменьше. Ветки сгорают, и мы подкидываем новые", - добавил Ион Унтурэ.
Костер разжигают вечером. Больше всего ему радуются дети.
- Начинаем дению. Дети, в сторону. Очень симпатично. Победил свет.
Когда костер догорает, старшие члены идут в церковь на пасхальную службу.
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