Погода в Молдове на ближайшие дни

В ближайшие два дня погода в Молдове будет в целом ясной и теплой. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 23 до 25 градусов по Цельсию.

Синоптик Татьяна Армаш из Государственной гидрометеорологической службы заявила, что в северной части страны в воскресенье, 28 апреля, ожидаются слабые кратковременные дожди, изолированно грозы. Такая погода сохранится на севере 29 и 30 апреля, передает ipn.

По словам Татьяны Армаш, до понедельника средняя температура воздуха будет колебаться от 23 до 25 градусов Цельсия в дневные часы, а ночью от 7 до 10 градусов. Начиная со вторника и до конца недели, температура постепенно понизится. Она будут варьировать от 16 до 21 градусов Цельсия днем, и от 6 до 11 градусов в течение ночи. На всей территории страны пройдут кратковременные дожди.