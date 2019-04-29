На Шри-Ланке запретили ношение одежды, закрывающей лицо

Власти острова решили ввести запрет на ношение одежды, которая полностью закрывает лицо.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который препятствует установлению личности человека по лицу. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщил телеканал News First.

Отмечается, что запрет вступит в силу в понедельник, 29 апреля. Данный шаг был предпринят для стабилизации обстановки в стране после серии терактов на прошлой неделе, передает Корреспондент.

Напомним, в пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали не менее 250 человек. Еще около 500 человек пострадали.