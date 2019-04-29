В США возле баптистской церкви произошла стрельба

В результате нападения неизвестного мужчины в Балтиморе погиб один человек и шестеро пострадали.

В городе Балтимор (штат Мэриленд) вечером 28 апреля неизвестный устроил стрельбу возле баптистской церкви. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные полиции, передает Корреспондент.

Отмечается, что в результате инцидента по меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения.

По версии правоохранителей, стрелок намеренно целился в кого-то, стоящего в толпе. Полиция обратилась к общественности с просьбой предоставить информацию о личности нападавшего и его цели.