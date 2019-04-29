В Гонконге прошла масштабная акция протеста

По данным полиции, в антиправительственной демонстрации приняли участие почти 23 тысячи жителей Гонконга. Однако организаторы акции утверждают, что на улицы вышли более 130 тысяч человек.

Десятки тысяч человек вышли на улицы Гонконга в воскресенье, 28 апреля, протестуя против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая, передает Корреспондент.

По данным полиции, в крупнейшей протестной акции за последние годы приняли участие 22,8 тысячи гонконгцев. Однако ее организаторы говорят о почти 130 тысячах участников.

Некоторые демонстранты надели форму китайских полицейских.

"Председатель Си Цзиньпин, нет легализованному похищению граждан Гонконга в Китай", − было написано на одном плакате.

В мегафоны звучали призывы к отставке главы дружеской по отношению к Пекину администрации Гонконга Кэрри Лам.