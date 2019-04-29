В Швейцарии при сходе лавины погибли четверо лыжников

Туристы из Германии погибли в районе, который не считался опасным. Ежегодно в Швейцарских Альпах из-за лавин погибает более 20 человек.

В Швейцарских Альпах в результате схождения лавины погибли по меньшей мере четверо ложников, сообщает издание Swissinfo.

Отмечается, что лавина сошла еще 26 апреля возле села Фишерталь. Однако из-за непогоды спасательные работы проводили сутки спустя. Тогда и нашли тела погибших. На данный момент полиция занимается опознанием погибших, хотя известно, что это туристы из Германии, передает Корреспондент.

Правоохранители отметили, что на трассе, пройденной лыжниками на высоте более 3000 метров, сошло несколько лавин. Маршрут, по которому шли лыжники, не считался опасным.

За последние 20 лет здесь за год в среднем сходит 100 лавин, в которых так или иначе, но пострадали люди. В среднем ежегодно под лавинами погибают 23 человека, причем 90% из них - в горных районах, где люди катаются вне официальных трасс.