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ДТП в Единцах: 24-летняя девушка погибла на месте
// фото: publika
10:14, 29 Apr 2019
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Авария произошла около 3 часов утра,на трассе вблизи села Теребна Единецкого района. 

Автомобиль врезался в дерево.Спасателям пришлось вызволить из машины двух человек .

Водитель с различными травмами был доставлен в больницу, а 24-летняя девушка,погибла на месте. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.




















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