Пожар произошел в селе Добруша Шолдэнештского района.
84-летняя женщина умерла пытаясь разжечь печь, используя легковоспламеняемую жидкость.
Когда женщина зажгла спичку, пламя от жидкости охватило ее одежду и все вещи вокруг.
В результате возгорания женщина погибла на месте. Ее тело нашли соседи. Обстоятельства выясняются.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md