Трагедия в Шолданештах: 84-летняя женщина сгорела заживо в собственном доме

Пожар произошел в селе Добруша Шолдэнештского района.

84-летняя женщина умерла пытаясь разжечь печь, используя легковоспламеняемую жидкость.

Когда женщина зажгла спичку, пламя от жидкости охватило ее одежду и все вещи вокруг.

В результате возгорания женщина погибла на месте. Ее тело нашли соседи. Обстоятельства выясняются.



