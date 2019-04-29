В Новой Зеландии в ДТП погибли восемь человек

В результате лобового столкновения двух авто выжил девятилетний мальчик, но он в критическом состоянии.

В центральной части Северного острова Новой Зеландии случилось ДТП, в котором погибли восемь человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию, передает Корреспондент.



"В воскресенье утром на шоссе номер 1 к северу от озера Таупо в центральной части Северного острова произошло ДТП, повлекшего гибель восьми человек, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.



По данным полиции, произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в одном из которых находились восемь человек, а во втором - только водитель. Отмечается, что выжил только 9-летний мальчик, но он в критическом состоянии.