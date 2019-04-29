Гороскоп на 29 апреля

29 апреля для многих станет днем великих свершений. Но, чтобы успеть покорить мир за один день, придется научиться грамотно распределять силы и время.

Приготовьтесь покорять мир сходу, Девы. Стрельцы, вас тоже ждет великая Миссия Мирового Господства. У Овнов все получится, если они справятся со своим расписанием, передает 5-tv.



Овен

Овны, вы способны работать над несколькими проектами сразу. Но секрет успеха в том, чтобы управлять своим временем. Освойте, наконец, тайм-менеджмент! Начните, например, составлять список дел на день каждое утро — пусть это будет набор реалистичных целей, которых вы хотите достичь в течение дня. Да, временами это будет означать отказ от перерывов на кофе и даже вынудит вас закрыть все любимые чатики, но оно того стоит, поверьте.

Космический совет: поработайте над своим тайм-менеджментом.

Телец

Ваши суперсилы на сегодня — любовь, сострадание и сочувствие, Тельцы. Создайте для близких комфортную обстановку, в которой они смогут не бояться осуждения, и готовьтесь к разговору по душам. Пусть пространство рядом с вами станет местом, где разговоры превращаются в лекарство для души. Также важно сегодня сказать самой главной женщине в вашей жизни (передайте привет маме!), что вы заботитесь о ней.

Космический совет: готовьтесь к разговору по душам.



Близнецы

Сегодняшний день подскажет, куда вам идти по жизненному пути, Близнецы. Установите реалистичные цели и начните подниматься на вершину горы. Помните: вселенная поможет вам достичь успеха, даже если вам кажется, что шансы на него невелики. Если вы до сих пор не раскрыли свой творческий потенциал — самое время это сделать.

Космический совет: обратите внимание на свою творческую сторону.



Рак

Есть два "Г", о которых стоит помнить: Границы и Гадости. Не позволяйте гадким ситуациям руководить вашей жизнью. Сделайте «спасибо, следующий» вашей мантрой на случай, если кто-то дает вам недостаточно любви и уважения. Личные границы — это очень важно, поэтому не стесняйтесь сказать, если чувствуете, что ваш партнер нарушает их. Станьте тем, кто ищет в жизни магию, а не оправдания ее отсутствию.

Космический совет: станьте тем, кто ищет в жизни магию, а не оправдания ее отсутствия.



Лев

Эй, Львы, а для чего вы творите? Ради самовыражения или ради одобрения окружающих? Познайте уже истинное значение слова "свобода"! Учитесь играть по своим правилам. Если вы хотите проявить себя в этом мире шаблонов, просто будьте тем, кто вы есть. Как бы шаблонно это ни звучало.

Космический совет: просто будьте тем, кто вы есть.



Дева

Вы, Девы, намерены захватить мир одним рывком. И знаете что? У вас это получится! Ваша воля к успеху сильна настолько, что никто и ничто не может помешать вам. Но помните, что для победы недостаточно одной мотивации. Добавьте в свой словарь слово "дисциплина". Установите режим, который сделает вас самой продуктивной версией себя, и следуйте ему как приказу самого строгого начальника.

Космический совет: сегодня дисциплина — ваш босс.



Весы

Звезда SMM-планирования Карен Сивил сказала: "Человек, которым вы становитесь, будет стоить вам людей, отношений, пространства и материальных вещей. Но всегда делайте выбор в его пользу". Вот и вы делайте выбор в свою пользу, Весы. Вы — единственный человек, которому вам нужно что-либо объяснять. Для кого-то из вас сегодняшний день станет временем для прощания со второй половиной. Но лучшего времени для того, чтобы двигаться дальше, просто не может быть.

Космический совет: делайте выбор в свою пользу.

Скорпион

Скорпионы, выдыхайте. Вы прошли большой путь — теперь можно посвятить время отдыху. Остановитесь, сделайте глубокий вдох и осмотритесь по сторонам. Спешить вам некуда и незачем. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что происходит с вами в настоящий момент. Наслаждайтесь простыми удовольствиями, которые предлагает вам жизнь — делитесь чашкой чая с любимым человеком или смотрите, как садится солнце. Опыт прошлого станет хорошим фундаментом для чего-то нового.

Космический совет: сделайте глубокий вдох и осмотритесь по сторонам.



Стрелец

Ни одна цель не будет недостижимой, если с вами правильно подобранная команда. Приготовьтесь к Миссии Мирового Господства, Стрельцы! Совместными усилиями вы сдвинете горы, которые когда-то представляли собой блокпосты. Единственное, о чем при этом нужно помнить — уважение мнения других людей. Именно оно сделает вашу команду еще более сплоченной.

Космический совет: приготовьтесь к Миссии Мирового Господства!



Козерог

Писательница Брене Браун однажды сказала: "Уязвимость выглядит как правда и ощущается как смелость. Правда и смелость не всегда удобны, но они никогда не будут вашей слабостью". Поэтому в вашей жизни есть история, которая способна повлиять на ход чьей-то жизни — расскажите ее. Не каждый обладает сверхспособностями добра, сострадания и сочувствия. Но вы благословлены компанией людей, которые ими владеют. Обратитесь именно к ним.

Космический совет: будьте откровенны.



Водолей

Что происходит, когда открываются новые пути и неизвестность манит вас? Вы готовитесь сделать этот метафорический "прыжок веры" или начинаете воображать худшее? Водолеи, вы стоите на перекрестке, который приведет вас к жизни вашей мечты. Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем всю жизнь жалеть о бездействии.

Космический совет: Дерзайте!



Рыбы

Рыбы сегодня серьезно относятся к философии "делай то, что любишь". Неудивительно, что все, что вы делаете, сияет от вашей радости и выделяется из толпы. Люди, которыми вы восхищаетесь издалека, уже заметили вашу работу. Для кого-то из вас настало время признания и получения наград.

Космический совет: продолжайте делать то, что любите.