29 апреля для многих станет днем великих свершений. Но, чтобы успеть покорить мир за один день, придется научиться грамотно распределять силы и время.
Приготовьтесь покорять мир сходу, Девы. Стрельцы, вас тоже ждет великая Миссия Мирового Господства. У Овнов все получится, если они справятся со своим расписанием, передает 5-tv.
Овен
Овны, вы способны работать над несколькими проектами сразу. Но секрет успеха в том, чтобы управлять своим временем. Освойте, наконец, тайм-менеджмент! Начните, например, составлять список дел на день каждое утро — пусть это будет набор реалистичных целей, которых вы хотите достичь в течение дня. Да, временами это будет означать отказ от перерывов на кофе и даже вынудит вас закрыть все любимые чатики, но оно того стоит, поверьте.
Космический совет: поработайте над своим тайм-менеджментом.
Телец
Ваши суперсилы на сегодня — любовь, сострадание и сочувствие, Тельцы. Создайте для близких комфортную обстановку, в которой они смогут не бояться осуждения, и готовьтесь к разговору по душам. Пусть пространство рядом с вами станет местом, где разговоры превращаются в лекарство для души. Также важно сегодня сказать самой главной женщине в вашей жизни (передайте привет маме!), что вы заботитесь о ней.
Космический совет: готовьтесь к разговору по душам.
Близнецы
Сегодняшний день подскажет, куда вам идти по жизненному пути, Близнецы. Установите реалистичные цели и начните подниматься на вершину горы. Помните: вселенная поможет вам достичь успеха, даже если вам кажется, что шансы на него невелики. Если вы до сих пор не раскрыли свой творческий потенциал — самое время это сделать.
Космический совет: обратите внимание на свою творческую сторону.
Рак
Есть два "Г", о которых стоит помнить: Границы и Гадости. Не позволяйте гадким ситуациям руководить вашей жизнью. Сделайте «спасибо, следующий» вашей мантрой на случай, если кто-то дает вам недостаточно любви и уважения. Личные границы — это очень важно, поэтому не стесняйтесь сказать, если чувствуете, что ваш партнер нарушает их. Станьте тем, кто ищет в жизни магию, а не оправдания ее отсутствию.
Космический совет: станьте тем, кто ищет в жизни магию, а не оправдания ее отсутствия.
Лев
Эй, Львы, а для чего вы творите? Ради самовыражения или ради одобрения окружающих? Познайте уже истинное значение слова "свобода"! Учитесь играть по своим правилам. Если вы хотите проявить себя в этом мире шаблонов, просто будьте тем, кто вы есть. Как бы шаблонно это ни звучало.
Космический совет: просто будьте тем, кто вы есть.
Дева
Вы, Девы, намерены захватить мир одним рывком. И знаете что? У вас это получится! Ваша воля к успеху сильна настолько, что никто и ничто не может помешать вам. Но помните, что для победы недостаточно одной мотивации. Добавьте в свой словарь слово "дисциплина". Установите режим, который сделает вас самой продуктивной версией себя, и следуйте ему как приказу самого строгого начальника.
Космический совет: сегодня дисциплина — ваш босс.
Весы
Звезда SMM-планирования Карен Сивил сказала: "Человек, которым вы становитесь, будет стоить вам людей, отношений, пространства и материальных вещей. Но всегда делайте выбор в его пользу". Вот и вы делайте выбор в свою пользу, Весы. Вы — единственный человек, которому вам нужно что-либо объяснять. Для кого-то из вас сегодняшний день станет временем для прощания со второй половиной. Но лучшего времени для того, чтобы двигаться дальше, просто не может быть.
Космический совет: делайте выбор в свою пользу.
Скорпион
Скорпионы, выдыхайте. Вы прошли большой путь — теперь можно посвятить время отдыху. Остановитесь, сделайте глубокий вдох и осмотритесь по сторонам. Спешить вам некуда и незачем. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что происходит с вами в настоящий момент. Наслаждайтесь простыми удовольствиями, которые предлагает вам жизнь — делитесь чашкой чая с любимым человеком или смотрите, как садится солнце. Опыт прошлого станет хорошим фундаментом для чего-то нового.
Космический совет: сделайте глубокий вдох и осмотритесь по сторонам.
Стрелец
Ни одна цель не будет недостижимой, если с вами правильно подобранная команда. Приготовьтесь к Миссии Мирового Господства, Стрельцы! Совместными усилиями вы сдвинете горы, которые когда-то представляли собой блокпосты. Единственное, о чем при этом нужно помнить — уважение мнения других людей. Именно оно сделает вашу команду еще более сплоченной.
Космический совет: приготовьтесь к Миссии Мирового Господства!
Козерог
Писательница Брене Браун однажды сказала: "Уязвимость выглядит как правда и ощущается как смелость. Правда и смелость не всегда удобны, но они никогда не будут вашей слабостью". Поэтому в вашей жизни есть история, которая способна повлиять на ход чьей-то жизни — расскажите ее. Не каждый обладает сверхспособностями добра, сострадания и сочувствия. Но вы благословлены компанией людей, которые ими владеют. Обратитесь именно к ним.
Космический совет: будьте откровенны.
Водолей
Что происходит, когда открываются новые пути и неизвестность манит вас? Вы готовитесь сделать этот метафорический "прыжок веры" или начинаете воображать худшее? Водолеи, вы стоите на перекрестке, который приведет вас к жизни вашей мечты. Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем всю жизнь жалеть о бездействии.
Космический совет: Дерзайте!
Рыбы
Рыбы сегодня серьезно относятся к философии "делай то, что любишь". Неудивительно, что все, что вы делаете, сияет от вашей радости и выделяется из толпы. Люди, которыми вы восхищаетесь издалека, уже заметили вашу работу. Для кого-то из вас настало время признания и получения наград.
Космический совет: продолжайте делать то, что любите.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Выгодно покупать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для деловых начинаний. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Возможны проблемы с пищеварением. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. Исключительно плодотворный рабочий день. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md