Девять малышей родились в нашей стране на Пасху

Девять малышей родились в нашей стране на Пасху. Их мамы уверены: у этих детей будет особая судьба. Пять новорожденных родились в пасхальную ночь в первой столичной больнице. Влад, крепыш весом четыре килограмма, появился на свет около шести часов утра. Он - второй сын в семье Иким. Первый тоже родился в праздник - 9 мая.

"Может, это божий знак. Надеюсь, что этот день принесет ему счастье и сильных ангелов хранителей. Больше всего хочется, чтобы он был здоров и радовал нас. На все воля божья", - сказала мама Алла Иким.

Для этой девочки имя пока не придумали. Но родилась она богатыршей - четыре с лишним килограмма.

"Наметили два имени - Анастасия и Надежда. Но пока не определились. Теперь у меня и мальчик, и девочка", - добавила мама Елена Мошнягу.

Дежурный врач Андрей Ляшев заметил, что в этом году на Пасху работы выдалось немного.

"За прошедшие сутки принято 16 родов. Сейчас в родильных залах пять женщин. Все новорожденные в удовлетворительном состоянии, тяжелых пациентов нет".

В Институте матери и ребенка за последние сутки родились десять малышей.

"Во врем родов и без того волнуешься, а тут - такой праздник. С вечера думала, как буду на праздник принимать гостей, и вот он - главный гость", - сказала мама Наталья Симинел.

"В пасхальную ночь было четверо новорожденных - три мальчика и одна девочка. Все больше трех килограммов", - отметила врач Валентина Белоус.

В Молдове девять мужчин носят имя Христос, один Иисус, один Джесус и один Кристос.