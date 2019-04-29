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На Пасху в молдавских пансионатах нет свободных мест
// фото: открытые источники
11:14, 29 Apr 2019
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В молдавских пансионатах на Пасху нет свободных мест. Сотни иностранцев и местных жителей решили провести праздники на лоне природы в Старом Оргееве.

В одном из бутученских пансионатов места забронировали заранее. Сюда приехали туристы из Румынии, России, Великобритании и Финляндии.

"Мы встретили светлый праздник здесь, в Старом Оргееве, среди традиционного быта и под традиционную еду. Ходили на службу в церковь на холме, посетили скальную обитель".

"Здесь очень красиво, живописно, по-сельски. Так, как и должно быть на Пасху".

"Это нечто новое, увлекательное, особенное. Очень нравится, и хозяева гостеприимны".

Финских туристов поразил обычай резать мамалыгу ниткой.

"Еда замечательная. Мы впервые в Молдове. Здесь очень красиво, и нет снега, как в Финляндии".

"Нас 15 человек: двое из Хельсинки, остальные из Северной Карелии. Мы приехали посмотреть природу, познакомиться с людьми и получить удовольствие".

Владельцы пансионата старались порадовать гостей в праздник.

"Сначала испекли куличи - с творогом и сладкие. Покрасили яйца, приготовили символического ягненка. Есть запеченное рагу и салат из баклажанов".

"Мы организовали пасхальный тур в Бутучены. Чтобы не пропустить ни одной традиции. Завтра им предстоит поездка на повозке, запряженной осликами", - сказала администратор пансионата Олеся Кожокару.

В Бутученах мы встретили и большую семью, прибывшую из Бухареста. Все 16 гостей были в восторге от пребывания в Молдове.

"Мы очень хотели приехать все вместе. Нас здесь два поколения. Эта наше первое пребывание в Кишиневе. Мы выехали в пятницу утром и пробудем здесь до 1 мая".




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