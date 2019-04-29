В Криулянском районе прошел фестиваль "Пасхальные качели"

В селе Избиште Криулянского района в шестой раз провели фестиваль "Пасхальные качели". Местные жители задумали его, как способ сохранения старинной традиции, и вот уже который год сюда на праздники приезжают гости.

Тетушка Евгения 40 лет назад познакомилась со своим будущим мужем в первый день Пасхи во время катания на качелях. Платой хозяину было красное яйцо.

"На качелях мы обнимались, шутили. Качели крутили ребята, и мы за это платили им красными крашенками", - сказала жительница Избиште Евгения Кожокару.

В день фестиваля две качели установили в центральном парке.

"Мы приходим каждый год. Сделано красиво. Вспоминаю, что мой отец тоже делал качели".

"Раньше редко у кого не было качелей, стояли практическим в каждом дворе".

"Пришли повидаться с внучкой, друзьями, односельчанами. Все хорошо".

К фестивалю приурочили ярмарку работ народных умельцев.

"Такая работа требует много терпения и внимания. Вениамину помогал учитель труда и мы".

"Мне нравится, и для меня это источник дохода. Это не первая моя ярмарка. Я уже участвовал во многих, мне это по душе".

Организует фестиваль "Пасхальные качели" местная администрация.

"Так было во все времена - целыми семьями собирались на сельскую хору и катались на качелях. Расплачивались крашенками", - сказал мэр Избиште Ион Плэмэдялэ.

"Я обещал местным жителям модернизировать место народных сходов. И уже ищу для этого фонды", - добавил председатель Криулянского района Ион Цуркану.