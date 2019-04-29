Более 32 тыс. человек пересекли границу на Пасху

В пасхальный день, 28 апреля, государственную границу РМ пересекли более 32 тыс. человек и около 6 500 транспортных средств.

Как сообщили в Главной полицейской инспекции, из общего количества пересечений границы большее число пришлось на иностранных граждан: около 18 тысяч, передает МОЛДПРЕС.

Наиболее востребованными пунктами пересечения границы за последние 24 часа стали Международный аэропорт Кишинева и Леушены.

На прошлой неделе на КПП поток людей составил 369 897 пересечений, из которых большее число – 212 139 – в направлении въезда в Республику Молдова. Наиболее активно пересекаемый участок – на границе с Румынией (49% от общего количества пересечений).

В течение предыдущей недели 101 иностранный гражданин и 145 транспортных средств получили отказ во въезде в Республику Молдова

Как отметили в Главной полицейской инспекции, в настоящее время все пункты пересечения государственной границы работают в нормальном режиме, повышенной активности при пересечении границы не зарегистрировано.