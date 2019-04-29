Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.

По словам артистки, ДТП произошло 23 апреля, когда она ехала в аэропорт.

У автомобиля, в котором находилась певица, лопнуло колесо. Машину занесло на мокрой дороге, и она вылетела в кювет. Абросимова сидела на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности", передает РИА Новости.

"Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание", — цитирует МакSим телеканал РЕН ТВ.

Как рассказала певица, она не сразу почувствовала боль после удара. В больнице медики сообщили, что Абросимова получила ушибы и гематомы, у нее начался воспалительный процесс.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает.