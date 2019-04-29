"Мстители. Финал" побили мировой рекорд по кассовым сборам

Финальная часть фильма "Мстители" от киностудий Marvel и Disney побила мировой рекорд по кассовым сборам уже на старте проката.

По данным Bloomberg, в первый уик-энд после премьеры новая серия супергеройского блокбастера собрала 1,2 миллиарда долларов.

По прогнозам, в общем лента может заработать более 2,5 миллиарда долларов.

Предыдущий рекорд принадлежит другой части этой же франшизы, которая выходила прошлой весной, — "Мстители: война бесконечности": за первые выходные она собрала 640 миллионов долларов, передает РИА Новости.

Новые "Мстители" вышли на мировые экраны 24 апреля. В США премьера состоялась 26 апреля, в мире зрители могут посмотреть заключительную серию "Мстителей" с 29-го числа.